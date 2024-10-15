05:30  16 жовтня
Смертельна ДТП на Київщині: жінку-пішохода двічі переїхали автівки
09:54  16 жовтня
Миколаїв та значна частина області знеструмлені через аварію
10:02  16 жовтня
У Львові вночі спалахнула масштабна пожежа на складі
UA | RU
UA | RU
15 жовтня 2024, 11:27

Наводив вогонь РФ на свою бригаду у Часовому Яру: СБУ затримала 22-річного контрактника-зрадника

15 жовтня 2024, 11:27
Читайте также на русском языке
фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

СБУ затримала ще одного агента ФСБ на Донеччині. Ним виявився 22-річний оператор безпілотних систем однієї з бойових бригад ЗСУ, яка тримає оборону на Краматорському напрямку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр СБУ.

У 2023 році контрактник був дистанційно завербований кадровим співробітником ФСБ – Сороколєтовим Дмитром Павловичем.

За матеріалами справи, зрадник "зливав" ворожому спецслужбісту локації свого підрозділу БпЛА, який займався коригуванням вогню по рашистах, що атакували Часів Яр.

Російські загарбники планували використати цю інформацію для ударів по позиціях українських дронщиків, які заважали прориву рашистів до міста.

Також агент намагався передати ФСБ координати інших підрозділів ЗСУ в районі Часового Яру.

Військові контррозвідники СБУ завчасно викрили зрадника і завдяки цьому запобігли ворожим ударам по локаціях українських військ.

Після документування злочинних дій російського агента затримали.

За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору окупантів через свої прокремлівські коментарі в російських Телеграм-каналах, де підтримував війну рф проти України.

Під час обшуків у затриманого вилучили мобільні телефони із доказами роботи на ворога.

Фігуранту повідомили про підозру. Він перебуває під вартою.

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки затримала "крота" з Одеси, який мобілізувався до лав ЗСУ, щоб коригувати удари окупантів по українському війську. Зраднику загрожує довічне ув’язнення.

СБУ ЗСУ Донецька область агент рф
10 жовтня 2024
Після війни в Україні залишаться не більше 25 млн людей – соціолог Володимир Паніотто
Скільки сьогодні громадян в Україні, чому підвищення народжуваності дасть економічний ефект лише за 20 років і чому без мігрантів з інших країни буде неможливо відновити Україну — про все це RegioNews...
04 жовтня 2024
Щоденні атаки "шахедів": нова тактика росіян чи економія ракет?
Протягом вересня росіяни щодоби запускали в бік України свої бойові дрони. Це своєрідний антирекорд для нашої країни, адже досі таких щоденних масштабних атак не було жодного місяця з початку повномас...
03 жовтня 2024
Як зміниться життя українців у жовтні: "листи щастя" від ТЦК, знижений тариф за світло та кешбек за вітчизняні товари
Жовтень принесе доволі багато змін у життя українців. Чому не слід забути подати документи на отримання субсидії для тих, хто її потребує, а також, хто може розраховувати на сплату за електроенергію м...
27 вересня 2024
Ринок вакансій в Україні: що потрібно вміти для зарплатні 20-30 тис. грн і де платять по 60 тис. грн
Днями Мінфін опублікував дані про розмір заробітних плат серед чиновників різноманітних державних відомств. Наприклад, середня зарплата працівників Нацкомісії з держрегулювання сфери енергетики і кому...
Працівника Черкаської прокуратури затримали за сексуальне насильство над дитиною
16 жовтня 2024, 22:34
В Україні сертифікували першу приватну школу операторів дронів
16 жовтня 2024, 21:49
На Миколаївщині водій Nissan збив жінку з дитиною у візочку та втік з місця ДТП
16 жовтня 2024, 21:27
На Черкащині затримали ділків, які заробили на продажі гуманітарних авто понад 31 млн грн
16 жовтня 2024, 20:51
На Сумщині знешкодили російську авіаційну ракету Х-59
16 жовтня 2024, 20:17
Росіяни обстріляли селище на Херсонщині: поранені дві жінки
16 жовтня 2024, 19:36
На Волині працівник ТЦК на смерть збив жінку
16 жовтня 2024, 19:09
Нікопольщина пережила за день півтора десятка російських атак
16 жовтня 2024, 18:51
Стало відомо, хто законсервує на зиму пошкоджений росіянами корпус "Охматдиту"
16 жовтня 2024, 18:45
На Полтавщині в річці виявили тіло рибака
16 жовтня 2024, 18:31
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Після війни в Україні залишаться не більше 25 млн людей – соціолог Володимир Паніотто
Щоденні атаки "шахедів": нова тактика росіян чи економія ракет?
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Павло Казарін
Юрій Богданов
Всі блоги »