фото: СБУ

СБУ затримала ще одного агента ФСБ на Донеччині. Ним виявився 22-річний оператор безпілотних систем однієї з бойових бригад ЗСУ, яка тримає оборону на Краматорському напрямку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр СБУ.

У 2023 році контрактник був дистанційно завербований кадровим співробітником ФСБ – Сороколєтовим Дмитром Павловичем.

За матеріалами справи, зрадник "зливав" ворожому спецслужбісту локації свого підрозділу БпЛА, який займався коригуванням вогню по рашистах, що атакували Часів Яр.

Російські загарбники планували використати цю інформацію для ударів по позиціях українських дронщиків, які заважали прориву рашистів до міста.

Також агент намагався передати ФСБ координати інших підрозділів ЗСУ в районі Часового Яру.

Військові контррозвідники СБУ завчасно викрили зрадника і завдяки цьому запобігли ворожим ударам по локаціях українських військ.

Після документування злочинних дій російського агента затримали.

За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору окупантів через свої прокремлівські коментарі в російських Телеграм-каналах, де підтримував війну рф проти України.

Під час обшуків у затриманого вилучили мобільні телефони із доказами роботи на ворога.

Фігуранту повідомили про підозру. Він перебуває під вартою.

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки затримала "крота" з Одеси, який мобілізувався до лав ЗСУ, щоб коригувати удари окупантів по українському війську. Зраднику загрожує довічне ув’язнення.