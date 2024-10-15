На Херсонщині внаслідок російських атак 4 людини загинули, ще 6 – поранені
Впродовж 14 жовтня російська армія завдавала ударів по 22 населених пунктах Херсонській області
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Бургунка, Новоолександрівка, Нововоронцовка, Шляхове, Милове, Гаврилівка, Інгулець, Софіївка, Широка Балка, Станіслав, Червоний Маяк, Качкарівка, Одрадокам'янка, Зеленівка, Комишани, Садове, Хрещенівка, Михайлівка, Козацьке та місто Херсон.
Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освітні та медичний заклади, магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 23 приватні будинки. Також окупанти понівечили газопровід та приватні автомобілі.
Через російські атаки 4 людини загинули, ще 6 – дістали поранення.
Нагадаємо, впродовж 14 жовтня окупанти завдали 366 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області.