Окупанти атакували дронами Берислав: двоє постраждалих

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У вівторок, 15 жовтня, у Бериславі через атаки російських безпілотників постраждали двоє місцевих жителів

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає RegioNews.

Близько 06:30 під удар ворожого дрона потрапив 62-річний чоловік. Він самостійно звернувся до лікарні, де в нього діагностували контузію і вибухову травму.

Ще через годину внаслідок скидання вибухівки контузію, уламкові поранення ніг та вибухову травму дістав 43-річний чоловік. "Швидка” доставила його до лікарні.

Нагадаємо, впродовж 14 жовтня російська армія завдавала ударів по 22 населених пунктах Херсонській області. Через ворожі атаки 4 людини загинули, ще 6 – дістали поранення.