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28 вересня 2024, 14:00

На Херсонщині внаслідок російських атак загинула людина, понад 20 цивільних поранені

28 вересня 2024, 14:00
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фото: Нацполіція
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Протягом минулої доби окупанти атакували цивільну інфраструктуру Херсонщини з з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, авіації та БпЛА. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, ще 21 мирний житель отримав поранення

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Херсонській області, передає RegioNews.

Під комбінованими атаками російської армії перебували Херсон, Антонівка, Садове, Інгулець, Федорівка, Велетенське, Кізомис, Софіївка, Микільське, Комишани, Ясна Поляна, Бургунка та Монастирське.

Обстріли пошкодили 82 об’єкти: 63 приватні та два багатоквартирні будинки, два навчальні заклади, адміністративну будівлю, об’єкт критичної інфраструктури, магазин, шість автомобілів, п’ять одиниць сільгосптехніки та господарську споруду.

Зранку росіяни атакували КАБами населені пункти Херсонської громади. По Інгульцю випустили три керовані бомби, через потужні вибухи пошкоджено 21 приватний будинок. Отримали поранення п’ятеро людей, серед яких двоє дітей віком 4 та 15 років. У постраждалих вибухові травми, контузії, уламкові поранення і переломи.

Також від авіаударів потерпали Федорівка та Ясна Поляна. У селах пошкоджено 18 приватних будинків, сільгосптехінка та отримали поранення двоє людей.

В обласному центрі бомба поцілила в недіючу будівлю у Дніпровському районі. Отримав поранення 47-річний чоловік, пошкоджено багатоквартирний будинок та навчальний заклад.

Російські військові скинули боєприпас із безпілотника біля ринку в Антонівці. Мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги отримав 80-річний перехожий. Завдали ударів і з артилерії, пошкоджено шість житлових будинків.

Агресор накрив артилерійським вогнем Велетенське. Загинув 72-річний місцевий житель, тяжкі поранення отримали двоє чоловіків віком 49 і 66 років. Потерпілих доправили до лікарні з вибуховими травмами, контузіями, уламковими пораненнями різних частин тіла, а також травматичною ампутацією передпліччя. Армія РФ била по селищу і з реактивних систем залпового вогню, пошкоджень зазнали шість приватних будинків.

У Комишанах у результаті артилерійського обстрілу Росії пошкоджено сільгосптехніку на території фермерського господарства.

Упродовж доби противник обстрілював із артилерії та бив із безпілотників по прибережній частині Херсона.

Найбільше ворог завдавав ударів по Дніпровському району. Там російські військові скидали вибухівки з БпЛА на перехожих, автомобілі й будинки. Внаслідок цих атак мінно-вибухові травми й уламкові поранення отримали троє чоловіків віком 53, 65 і 66 років. Пошкоджень зазнали чотири автомобілі.

Район потерпав і від артилерійських обстрілів ворога. Отримали поранення 82-річна жінка та 58-річний чоловік. Зазнали пошкоджень приватний будинок і автомобіль.

Російські загарбники завдали ударів з артилерії і по центральній частині міста. Один зі снарядів поцілив у приватний будинок, де травмувалися троє жінок віком 64, 85 та 87 років. У них вибухові та черепно-мозкові травми, контузії і гостра реакція на стрес. Також пошкоджено навчальний заклад і багатоквартирний будинок.

У Козацькому та Широкій Балці на російських протипіхотних мінах підірвалися двоє чоловіків віком 58 та 71 рік. Їх доправили до медзакладів із вибуховими травмами та травматичними ампутаціями стоп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом 27 вересня внаслідок російських обстрілів на Херсонщині 17 людей отримали поранення.

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