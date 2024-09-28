Росіяни вбили одного та поранили 14 жителів Донеччини
Протягом минулої доби російська армія завдала 3 014 ударів по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів РФ загинув цивільний, 14 мирних жителів зазнали поранень
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.
Вчора під ворожими ударами опинилися 13 населених пунктів:
- міста Гірник, Дружківка, Костянтинівка, Курахове, Мирноград, Покровськ, Слов’янськ;
- селище Курахівка;
- села Іллінівка, Нове, Сонцівка, Степанівка, Трудове.
Загалом російські загарбники пошкодили 47 цивільних об’єктів, з них 25 житлових будинків.
"На село Нове окупанти скинули авіабомбу "ФАБ-250" з модулем УМПК – вбили цивільну особу, пошкодили три приватних будинки", — йдеться у повідомленні.
Також протягом 27 вересня:
- П’ять ударів ворог завдав по Костянтинівці – ракетою "Х-38", трьома ФАБами та артилерією. Травмовано чотирьох мирних жителів. Руйнувань зазнали три багатоквартирних і два приватних будинки, ринок (88 павільйонів), торговий центр, магазин, кафе, авто, критична інфраструктура
- По Слов’янську росіяни вдарили двома бомбами "УМПБ Д-30СН" - поранили двох людей, пошкодили об’єкт критичної інфраструктури.
- Один поранений – у Мирнограді, пошкоджено приватний будинок.
- Внаслідок російських обстрілів у Покровську пошкоджено чотири приватних будинки, в Іллінівці – заклад освіти, у Степанівці – чотири приватних оселі, господарчі споруди, автомобілі.
- Крім того, сьогодні, близько 2:00 російська армія атакувала чотири населених пункти. Чотири удари війська РФ завдали по Добропіллю – поранили сімох цивільних осіб. Руйнувань зазнали два багатоквартирних і приватний будинки, адмінбудівля, гараж.
- Два обстріли витримав Краматорськ – пошкоджено шість приватних будинків та промисловий об’єкт.
- У селищі Водянське постраждали приватний будинок і заклад культури, у Святогорівці – ферма.
За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.
Нагадаємо, 27 вересня російські військові завдали ударів ракетами та артилерією по Мирнограду, Костянтинівці та Слов’янській громаді Донецькій області. Поранення отримали семеро людей.