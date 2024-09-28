Росіяни вбили одного та поранили 14 жителів Донеччини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.

Вчора під ворожими ударами опинилися 13 населених пунктів:

Загалом російські загарбники пошкодили 47 цивільних об’єктів, з них 25 житлових будинків.

"На село Нове окупанти скинули авіабомбу "ФАБ-250" з модулем УМПК – вбили цивільну особу, пошкодили три приватних будинки", — йдеться у повідомленні.

Також протягом 27 вересня:

П’ять ударів ворог завдав по Костянтинівці – ракетою "Х-38", трьома ФАБами та артилерією. Травмовано чотирьох мирних жителів. Руйнувань зазнали три багатоквартирних і два приватних будинки, ринок (88 павільйонів), торговий центр, магазин, кафе, авто, критична інфраструктура

По Слов’янську росіяни вдарили двома бомбами "УМПБ Д-30СН" - поранили двох людей, пошкодили об’єкт критичної інфраструктури.

Один поранений – у Мирнограді, пошкоджено приватний будинок.

Внаслідок російських обстрілів у Покровську пошкоджено чотири приватних будинки, в Іллінівці – заклад освіти, у Степанівці – чотири приватних оселі, господарчі споруди, автомобілі.

Крім того, сьогодні, близько 2:00 російська армія атакувала чотири населених пункти. Чотири удари війська РФ завдали по Добропіллю – поранили сімох цивільних осіб. Руйнувань зазнали два багатоквартирних і приватний будинки, адмінбудівля, гараж.

Два обстріли витримав Краматорськ – пошкоджено шість приватних будинків та промисловий об’єкт.