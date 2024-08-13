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13 серпня 2024, 19:58

Зрадник, який наводив удари ворога на позиції ЗСУ біля Покровська, отримав 15 років в'язниці

13 серпня 2024, 19:58
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фото: СБУ
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Агента російської ФСБ засудили до 15 років тюрми. Зрадник коригував ворожий вогонь по позиціях Сил оборони на Покровському напрямку

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Як з'ясувало слідство, зловмисник передавав окупантам геолокації штабів та опорних пунктів українських військ на Покровському напрямку. Також "під прицілом" росіян були вогневі позиції реактивної артилерії та пункти базування бронетанкової техніки ЗСУ.

За матеріалами справи, за цими координатами РФ готувала прицільні удари із застосуванням керованих авіаційних бомб.

Співробітники Служби безпеки затримали російського агента у січні цього року. Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення позицій ЗСУ.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився мешканець Мирнограда на Донеччині, якого ФСБ дистанційно завербувала через інтернет.

Щоб отримати розвіддані, агент обходив прифронтову територію, де відслідковував позиції українських військ. Потім він робив відповідні позначки на гугл-картах та пересилав їх своєму куратору з ФСБ.

За матеріалами слідчих Служби безпеки суд визнав російського агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у столиці правоохоронці викрили й затримали киянина, який на замовлення спецслужб РФ підпалив автомобілі українських військовослужбовців. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

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