У Києві затримали російського агента, який підпалював автомобілі військових

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У столиці правоохоронці викрили й затримали киянина, який на замовлення спецслужб РФ підпалив автомобілі українських військовослужбовців. Йому загрожує до восьми років ув’язнення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у місті Київ.

Зловмисником виявився 20-річний житель столиці. Хлопець хотів підзаробити і погодився співпрацювати з російськими спецслужбами. За грошову винагороду він підпалив автомобілі військових у Печерського районі Києва.

За матеріалами слідства, фігурант, попередньо узгодивши цілі з російським куратором, встиг підпалити два службових військових автомобілі. Свої зловмисник зафільмував на відео й відправив замовнику як доказ виконаної "роботи".

Киянина затримали, йому повідомили про підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ.

"За вчинене 20-річному молодику загрожує до восьми років позбавлення волі", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 11 серпня у місті Дніпро біля ЖК "Олімпійський" на бульварі Кобзаря згорів автомобіль, який належав військовому.

Нещодавно у Дніпрі правоохоронці викрили 16-річного підлітка, якого підозрюють у підпалі військового автомобіля.

Також раніше на Київщині затримали 16-річного підлітка, який на замовлення росіян, підпалював автомобілі військових.