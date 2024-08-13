У Києві затримали російського агента, який підпалював автомобілі військових
У столиці правоохоронці викрили й затримали киянина, який на замовлення спецслужб РФ підпалив автомобілі українських військовослужбовців. Йому загрожує до восьми років ув’язнення
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у місті Київ.
Зловмисником виявився 20-річний житель столиці. Хлопець хотів підзаробити і погодився співпрацювати з російськими спецслужбами. За грошову винагороду він підпалив автомобілі військових у Печерського районі Києва.
За матеріалами слідства, фігурант, попередньо узгодивши цілі з російським куратором, встиг підпалити два службових військових автомобілі. Свої зловмисник зафільмував на відео й відправив замовнику як доказ виконаної "роботи".
Киянина затримали, йому повідомили про підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ.
"За вчинене 20-річному молодику загрожує до восьми років позбавлення волі", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 11 серпня у місті Дніпро біля ЖК "Олімпійський" на бульварі Кобзаря згорів автомобіль, який належав військовому.
Нещодавно у Дніпрі правоохоронці викрили 16-річного підлітка, якого підозрюють у підпалі військового автомобіля.
Також раніше на Київщині затримали 16-річного підлітка, який на замовлення росіян, підпалював автомобілі військових.