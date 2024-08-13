У ГУР показали, як спецпідрозділ Kraken обороняє Часів Яр на Донеччині
Бійці спецпідрозділу ГУР МО України “Kraken” демонструють героїчну оборону Часів Яр Донецької області від російських окупантів
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.
На відео з квадрокоптерів та нашоломних камер воїнів можна побачити шлях до позицій, бої на ближніх дистанціях, роботу воїнів-розвідників з кулеметом MG-5, АГС, мінометом та іншими вогневими засобами. Також у ролику показані ведення аеророзвідки, управління боєм, поранення, перша допомога, евакуація і продовження бою.
"Боротьба за свободу України триває", — наголошують розвідники.
Нагадаємо, раніше бійці ГУР показали, як знищують російську техніку та обладнання на різних напрямках фронту. Воїни працюють дронами-камікадзе у найпотрібніших і найнеочікуваніших для ворога місцях.