У ГУР показали, як спецпідрозділ Kraken обороняє Часів Яр на Донеччині

скріншот із відео

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

На відео з квадрокоптерів та нашоломних камер воїнів можна побачити шлях до позицій, бої на ближніх дистанціях, роботу воїнів-розвідників з кулеметом MG-5, АГС, мінометом та іншими вогневими засобами. Також у ролику показані ведення аеророзвідки, управління боєм, поранення, перша допомога, евакуація і продовження бою.

"Боротьба за свободу України триває", — наголошують розвідники.

Нагадаємо, раніше бійці ГУР показали, як знищують російську техніку та обладнання на різних напрямках фронту. Воїни працюють дронами-камікадзе у найпотрібніших і найнеочікуваніших для ворога місцях.