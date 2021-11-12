Комендант донецької в'язниці "Ізоляція" розповів про тортури, які застосовували до полонених

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Служба безпеки України опублікувала окремі елементи свідчень колишнього бойовика терористичної організації "ДНР" Дениса Куликовського на прізвисько Палич, який очолював незаконну в’язницю "Ізоляція", що знаходиться на тимчасово окупованій території Донецької області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прес-службу СБУ.

"Завод "Ізоляція" – там з самого початку в травні місяці, коли захопили його, дислокувався "Монгол", Слепньов Станіслав, начальник "ЦСО". Вони там дислокувались до жовтня 2014 року. Після чого вони переїхали на комплекс "Озерний". На "Ізоляції" тримали затриманих і тримали там господарство: зброю, техніку. Я був інспектором охорони, наглядав за безпекою до грудня 2014 року", - розказав на допиті Куликовський.

За його словами, начальником тюрми він став З грудня 2014 року і до його обов'язків входило "витягування правдивих, так сказати, показів".

Куликовський визнав, що до затриманих застосовувались тортури, а щоб людина не померла на допиті, завжди був присутній лікар.

"Застосовувались тортури: "тапік", він же телефонний апарат, - прив'язували або до пальців ніг, або "Док", який все це робив, він же Симонов Станіслав, прив'язував до геніталій. Він завжди їздив з валізкою, де медпрепарати", - розказав Палич.

Також, за його словами, в'язнів катували одиночними камерами без туалетів, змушували стояти протягом цілої доби. Така діяльність відбувалася під наглядом працівників російської Федеральної служби безпеки, які координували діяльність з начальником "ЦСО МДБ ДНР" Василем Євдокімовим (Леніним). Головний куратором від Росії був Юрій Володимирович на прізвисько Татарин.

"Самі катували, самі "тапіком" крутили на телефонному апараті", - додав Куликовський.

Як повідомлялося, в Києві затримали колишнього коменданта секретної в'язниці бойовиків"ДНР" "Ізоляція", яка знаходиться в окупованому Донецьку.