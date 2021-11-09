У Києві затримали коменданта секретної в'язниці бойовиків "Ізоляція"

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Як передає RegioNews, про це повідомив журналіст Станіслав Асєєв, який був звільнений з полону у 2019 році.

"У Києві затриманий головний військовий злочинець "Ізоляції" - Куликовський Денис, він же "Палич". Тепер можу сказати, що життя прожито не дарма", - зазначив він.

Всі деталі затримання він пообіцяв повідомити пізніше.

Нагадаємо, "Ізоляція" - секретна в'язниця бойовиків так званої "ДНР", була сформована у червні 2014 року на базі захопленого бойовиками арт-фонду "Ізоляція", обладнаного на території старого заводу. За інформацією ЗМІ, її в'язні можуть роками сидіти там без суду і слідства. Щодо затриманих практикуються тортури. При цьому значна частка затриманих - громадяни РФ і колишні бойовики "ДНР".