Комендант Донецкой тюрьмы "Изоляция" рассказал о пытках, которые применяли к пленным

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Служба безопасности Украины опубликовала отдельные элементы показаний бывшего боевика террористической организации "ДНР" Дениса Куликовского по прозвищу Палыч, который возглавлял незаконную тюрьму "Изоляция", что находится на временно оккупированной территории Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на на пресс-службу СБУ.

"Завод "Изоляция " - там с самого начала в мае месяце, когда захватили его, дислоцировался" Монгол", Слепнев Станислав, начальник "ЦСО". Они там дислоцировались до октября 2014 года. После чего они переехали на комплекс "Озерный". На "Изоляции" держали задержанных и держали там хозяйство: оружие, технику. Я был инспектором охраны, присматривал за безопасностью до декабря 2014 года", - рассказал на допросе Куликовский.

По его словам, начальником тюрьмы он стал с декабря 2014 года и в его обязанности входило "вытягивание правдивых, так сказать, показаний".

Куликовский признал, что к задержанным применялись пытки, а чтобы человек не умер на допросе, всегда присутствовал врач.

"Применялись пытки: "тапик", он же телефонный аппарат, - привязывали либо к пальцам ног, либо "Док", который все это делал, он же Симонов Станислав, привязывал к гениталиям. Он всегда ездил с чемоданчиком, где медпрепараты", - рассказал Палыч.

Также, по его словам, заключенных пытали одиночными камерами без туалетов, заставляли стоять в течение целых суток. Такая деятельность происходила под наблюдением работников российской Федеральной службы безопасности, которые координировали деятельность с начальником "ЦСО МГБ ДНР" Василием Евдокимовым (Лениным). Главный куратором от России был Юрий Владимирович по прозвищу Татарин.

"Сами пытали, сами "тапиком" крутили на телефонном аппарате", - добавил Куликовский.

Как сообщалось, в Киеве задержали бывшего коменданта секретной тюрьмы боевиков"ДНР" "Изоляция", которая находится в оккупированном Донецке.