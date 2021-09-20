У Чернівецькій області перекрили міжнародну трасу; в чому причина
20 вересня у селі Дубівцях Чернівецької області перекрили трасу міжнародного значення
Про це пише RegioNews з посиланням на управління патрульної поліції у Чернівецькій області.
Перекриття дороги мешканцями села Коритне, яких було відключено від газопостачання.
Як запевняють мешканці села, люди залишаються без газу вже понад три місяці.
Станом на 9:45 приблизно 40 буковинців безперервно рухаються пішохідним переходом і частково пропускають транспорт.
Поліцейські звертаються до водіїв з проханням розрахувати свій маршрут для об’їзду ділянки дороги, де ускладнено рух.
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