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20 вересня 2021, 11:06 478

У Чернівецькій області перекрили міжнародну трасу; в чому причина

20 вересня 2021, 11:06 478
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з відкритих джерел
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20 вересня у селі Дубівцях Чернівецької області перекрили трасу міжнародного значення

Про це пише RegioNews з посиланням на управління патрульної поліції у Чернівецькій області.

Перекриття дороги мешканцями села Коритне, яких було відключено від газопостачання.

Як запевняють мешканці села, люди залишаються без газу вже понад три місяці.

Станом на 9:45 приблизно 40 буковинців безперервно рухаються пішохідним переходом і частково пропускають транспорт.

Поліцейські звертаються до водіїв з проханням розрахувати свій маршрут для об’їзду ділянки дороги, де ускладнено рух.

поліція Чернівецька область транспорт газ

 
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