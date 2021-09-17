09:02  17 вересня
Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 6600 нових випадків
08:49  17 вересня
Українцям, яких Росія незаконно позбавила волі, виплатять по 100 тисяч
08:09  17 вересня
Бойовики обстріляли цивільну інфраструктуру у двох селах Донбасу: поранено місцевого жителя
UA | RU
UA | RU
17 вересня 2021, 09:46 45

Спецодяг та перевірка температури. У Києві почали перевіряти громадський транспорт

17 вересня 2021, 09:46 45
Читайте также на русском языке
Фото: kyivcity.gov.ua
Читайте также
на русском языке

Починаючи з п'ятниці, 17 вересня, в Києві почали працювати інспектори Комунальної служби перевезень, які контролюватимуть дотримання нових стандартів пасажирських перевезень

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, у салонах транспорту перевірятимуть температуру та слідкуватимуть за чистотою та технічним станом транспорту.

Серед інших стандартів, які контролюватимуть інспектори Комунальної служби перевезень, є:

  • наявність усіх необхідних документів у водіїв;
  • наявність форменного одягу у водіїв;
  • температурний скринінг в салонах;
  • відсутність шумового й візуального забруднення всередині автобусу;
  • наявність уніфікованого інформаційного плаката із портретом і даними водія;
  • технічний стан транспорту, чистоту;
  • пристосованість автобусу до перевезення осіб з інвалідністю.

Для фіксації порушень в інспекторів будуть постійно увімкнені боді-камери, прикріплені на одяг працівників.

Нагадаємо, раніше у КМДА розповіли, скільки охочих отримати спецперепустки на транспорт.

транспорт автобус водії маршрутки інспекція громадський транспорт

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"
"Радикальний" крок. Хто насправді стоїть за звільненням рівненського лікаря-депутата Шустика
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua