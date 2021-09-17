Спецодяг та перевірка температури. У Києві почали перевіряти громадський транспорт
Починаючи з п'ятниці, 17 вересня, в Києві почали працювати інспектори Комунальної служби перевезень, які контролюватимуть дотримання нових стандартів пасажирських перевезень
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.
Зокрема, у салонах транспорту перевірятимуть температуру та слідкуватимуть за чистотою та технічним станом транспорту.
Серед інших стандартів, які контролюватимуть інспектори Комунальної служби перевезень, є:
- наявність усіх необхідних документів у водіїв;
- наявність форменного одягу у водіїв;
- температурний скринінг в салонах;
- відсутність шумового й візуального забруднення всередині автобусу;
- наявність уніфікованого інформаційного плаката із портретом і даними водія;
- технічний стан транспорту, чистоту;
- пристосованість автобусу до перевезення осіб з інвалідністю.
Для фіксації порушень в інспекторів будуть постійно увімкнені боді-камери, прикріплені на одяг працівників.
Нагадаємо, раніше у КМДА розповіли, скільки охочих отримати спецперепустки на транспорт.
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