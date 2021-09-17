Спецодяг та перевірка температури. У Києві почали перевіряти громадський транспорт

Фото: kyivcity.gov.ua

Починаючи з п'ятниці, 17 вересня, в Києві почали працювати інспектори Комунальної служби перевезень, які контролюватимуть дотримання нових стандартів пасажирських перевезень

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, у салонах транспорту перевірятимуть температуру та слідкуватимуть за чистотою та технічним станом транспорту.

Серед інших стандартів, які контролюватимуть інспектори Комунальної служби перевезень, є:

наявність усіх необхідних документів у водіїв;

наявність форменного одягу у водіїв;

температурний скринінг в салонах;

відсутність шумового й візуального забруднення всередині автобусу;

наявність уніфікованого інформаційного плаката із портретом і даними водія;

технічний стан транспорту, чистоту;

пристосованість автобусу до перевезення осіб з інвалідністю.

Для фіксації порушень в інспекторів будуть постійно увімкнені боді-камери, прикріплені на одяг працівників.

Нагадаємо, раніше у КМДА розповіли, скільки охочих отримати спецперепустки на транспорт.