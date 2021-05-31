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31 травня 2021, 12:58 9

На Запоріжжі нацгвардієць жорстоко вбив знайомого

31 травня 2021, 12:58 9
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Рixabay
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У Запорізькій області військовослужбовець Нацгвардії жорстоко вбив знайомого - він завдав йому понад 20 ударів ножем

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідування.

Слідчі Теруправління ДБР у Мелітополі направили до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця Національної гвардії, який через помсту вбив чоловіка.

Вбивство сталося у січні 2021 року на березі Каховського водосховища в одному із сіл Василівського району Запорізької області. 29-річний підозрюваний вирішив помститись своєму знайомому за образи у дитинстві. Він запросив його на зустріч у безлюдне місце, там вдарив його в обличчя, а коли чоловік упав, почав завдавати йому удари ножем в область шиї, грудей і рук. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Експерти нарахували на тілі вбитого 24 ножові поранення. Нацгвардієць обвинувачується у вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Нагадаємо, нещодавно на Запоріжжі внаслідок стрілянини постраждали двоє людей.

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