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14 июня 2021, 15:13 1240

В Мариуполе на Центральном рынке мужчину убили пинцетом

14 июня 2021, 15:13 1240
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Сайт Нацполиции
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В Мариуполе на Центральном рынке во время ссоры между мужчинами произошло убийство

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Донбасса.

Отмечается, что между посетителями рынка произошел конфликт, в ходе которого 56-летний мужчина ударил 36-летнего местного жителя пинцетом в шею. Вследствие полученной травмы последний скончался на месте, а злоумышленник скрылся.

С помощью свидетелей происшествия полиции удалось поймать преступника. Мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

"Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - отметили в пресс-службе полиции.

Напомним, недавно в Запорожье нацгвардеец жестоко убил знакомого.

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