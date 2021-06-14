В Мариуполе на Центральном рынке мужчину убили пинцетом
В Мариуполе на Центральном рынке во время ссоры между мужчинами произошло убийство
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Донбасса.
Отмечается, что между посетителями рынка произошел конфликт, в ходе которого 56-летний мужчина ударил 36-летнего местного жителя пинцетом в шею. Вследствие полученной травмы последний скончался на месте, а злоумышленник скрылся.
С помощью свидетелей происшествия полиции удалось поймать преступника. Мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.
"Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - отметили в пресс-службе полиции.
Напомним, недавно в Запорожье нацгвардеец жестоко убил знакомого.
В Мариуполе прошел марш к седьмой годовщине освобождения города от боевиковВсе новости »
13 июня 2021, 15:46Мариуполь затопило: под воду ушли улицы и дома
04 июня 2021, 13:57
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Распад "Голоса": какие регионы взбунтовались против Рудик
"Большая концессия": как Кирилл Тимошенко планирует "доить" порты