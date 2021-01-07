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07 января 2021, 13:30 21

В Бахмуте не досчитались трех миллионов гривен на строительство казарм

07 января 2021, 13:30 21
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Деньги присвоили подрядчики, завышая стоимость строительных работ
Деньги присвоили подрядчики, завышая стоимость строительных работ
Фото из открытых источников
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В Бахмуте Донецкой области недобросовестные подрядчики, используя халатное отношение к работе чиновника ВСУ, присвоили 3 млн грн на строительстве казарм.

Об этом сообщили в ГБР, пишет RegioNews.

По данным следствия, в 2018 году во время строительства четырех казарм в городе Бахмут Донецкой области, подрядчики вносили неправдивые сведения в акты приемки выполненных работ и справок об их стоимости, завышая при этом объемы подрядных работ, которые фактически предприятия не выполняли.

В свою очередь, чиновник ВСУ не проверил фактические объемы и необоснованно подписал акты выполненных работ, вследствие чего государство понесло убытков на 3 миллиона гривен.

Таким образом, бывший военнослужащий подозревается в халатном отношении к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

В указанном производстве следователи ГБР также сообщили о подозрении руководителям 3 предприятий-подрядчиков в присвоении государственных средств, совершенном организованной группой в особо крупных размерах и служебной подделке официальных документов, повлекшим тяжкие последствия (ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

Напомним, в Очакове Служба безопасности Украины разоблачила присвоение почти 3 миллионов гривен бюджетных средств во время строительства для Минобороны казармы улучшенной планировки, отвечающие стандартам НАТО.

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