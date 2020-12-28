У Дніпрі директор департаменту міськради наніс громаді понад 3 млн грн збитків

Організував схему розтрати бюджетних коштів на будівництві зупинок

Організував схему розтрати бюджетних коштів на будівництві зупинок

Фото з відкритих джерел

Використовуючи власне службове становище, чиновник у Дніпрі організував схему розтрати коштів місцевого бюджету, виділених на будівництво зупинок громадського транспорту в місті.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України.

У період з листопада 2017 по жовтень 2018 року департамент Дніпровської міськради та комунальне підприємство уклали договір з приватним товариством щодо поставки 28-ми конструкцій зупинок. Без необхідних документів з міського бюджету безпідставно перерахували кошти. Згодом виявилось, що ціна зупинок суттєво завищена. Крім того, частину із закуплених конструкцій не поставили на облік комунального підприємства, як передбачено нормативними документами.

"Допомогли" організатору схеми його спільники – нині колишні директор приватного товариства та керівник комунального підприємства.

У результаті дій зловмисників, територіальній громаді Дніпра завдано 3,2 млн грн збитків. Відповідна сума підтверджена експертним висновком, - заявляють у поліції.

Викрили злочинну схему оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області з колегами-правоохоронцями.

Наразі директору департаменту Дніпровської міськради повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Двом іншим учасникам схеми – ексдиректору фірми та комунального підприємства заочно повідомили про підозри за такою ж кваліфікацією. Їх оголосили у розшук.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кривому Розі чиновники міськради і підприємці розікрали 6 млн гривень з бюджету.