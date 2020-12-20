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20 грудня 2020, 14:36 29

На Львівщині почали виплачувати борги шахтарям за жовтень і листопад

20 грудня 2020, 14:36 29
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Фото: ІА "Вчасно"
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Львівська область отримала понад 200 млн грн з державного бюджету на виплату зарплати шахтарям.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОДА, передає RegioNews.

Фінансовий ресурс у сумі 219 млн грн скерували на виплату заробітної плати гірникам ДП "Львівугілля". Кошти вже надходять на особові рахунки працівників, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки цим коштам 100% виплатять заробітну плату усім працівникам держпідприємства за жовтень та листопад 2020 року.

Нагадаємо, що у листопаді ВРУ підтримала рішення про зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік". Ними передбачалось виділення 1,4 млрд грн на виплату зарплати шахтарям до кінця року та погашення заборгованості перед гірниками.

9 грудня перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик зустрівся із керівниками шахт та профспілок Львівщини. Заборгованість із заробітної плати шахтарям Львівщини мають погасити з державного бюджету та від реалізації продукції.

Львівщина шахтарі зарплати борги бюджетні кошти
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