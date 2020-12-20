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20 грудня 2020, 10:55 2869

Чоловік, дружина і теща: у Слов`янську трапилося потрійне вбивство

20 грудня 2020, 10:55 2869
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Злочинців шукає поліція
Злочинців шукає поліція
Фото: Нацполіція України
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У Слов`янську невідомий злочинець убив 56-річного чоловіка, його цивільну дружину і тещу.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції Донецької області, пише RegioNews.

При огляді території на вулиці Бульварній працівник комунальної служби біля гаражів знайшов тіло 56-річного чоловіка та зателефонував до поліції. Правоохоронці встановили особу загиблого, а також виявили тіла ще двох загиблих зі слідами насильницької смерті - співмешканки чоловіка та її матері, відповідно 1966 і 1940 років народження.

Відкрито кримінальне провадження, поліціянти перевіряють всі версії вчинення злочину.

Розпочато операцію з розшуку та затримання зловмисників, тривають слідчо-оперативні заходи.

За фактом відкрито кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України. Наразі перевіряються всі версії вчинення злочину.

Нагадаємо, 20 листопада у Донецькій області правоохоронці припинили діяльність підпільної фінансової структури, за допомогою якої, ряд підприємств, зокрема фіктивних, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах.

Слов`янськ Донецька область убивство поліція кримінальна справа
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