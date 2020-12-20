15:09  20 декабря
Голливуд и Диснейленд: Зеленский рассказал, чем хочет порадовать украинцев
11:24  20 декабря
В Донецкой области забросали краской билборды бывшего советника РНБО Сивохо
09:54  20 декабря
Оккупанты семь раз нарушили тишину на Донбассе
UA | RU
UA | RU
20 декабря 2020, 10:55 2859

Муж, жена и теща: в Славянске случилось тройное убийство

20 декабря 2020, 10:55 2859
Читайте також українською мовою
Преступников ищет полиция
Преступников ищет полиция
Фото: Нацполиция Украины
Читайте також
українською мовою

В Славянске неизвестный преступник убил 56-летнего мужчину, его гражданскую жену и тещу.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Донецкой области, пишет RegioNews.

При осмотре территории на улице Бульварной, работник коммунальной службы возле гаражей нашел тело 56-летнего мужчины и позвонил в полицию. Правоохранители установили личность погибшего, а также обнаружили тела еще двух погибших со следами насильственной смерти - сожительницы мужчины и ее матери, соответственно 1966 и 1940 годов рождения.

Открыто уголовное дело, полицейские проверяют все версии совершения преступления.

Начато операцию по розыску и задержанию злоумышленников, продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

По факту открыто уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Сейчас проверяются все версии совершения преступления.

Напомним, 20 ноября в Донецкой области правоохранители прекратили деятельность подпольной финансовой структуры, с помощью которой, ряд предприятий, в том числе фиктивных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Славянск Донецкая область убийство полиция уголовное дело
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Взрыв дома во Львове: полиция открыла уголовное дело
18 декабря 2020, 18:41
Бывшему первому заместителю председателя Госгеонедр вручили подозрение из-за миллионных убытков
18 декабря 2020, 17:56
В Черкассах избили депутата горсовета
18 декабря 2020, 17:54
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
После Кернеса: кто будет претендовать на руководство Харьковом
Местные коалициады: Кто будет контролировать Житомирский облсовет
Все публикации »
Виктор Андрусив
Виктор Глеба
Кирилл Сазонов
Все блоги »