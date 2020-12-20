Муж, жена и теща: в Славянске случилось тройное убийство

Преступников ищет полиция

Преступников ищет полиция

Фото: Нацполиция Украины

В Славянске неизвестный преступник убил 56-летнего мужчину, его гражданскую жену и тещу.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Донецкой области, пишет RegioNews.

При осмотре территории на улице Бульварной, работник коммунальной службы возле гаражей нашел тело 56-летнего мужчины и позвонил в полицию. Правоохранители установили личность погибшего, а также обнаружили тела еще двух погибших со следами насильственной смерти - сожительницы мужчины и ее матери, соответственно 1966 и 1940 годов рождения.

Открыто уголовное дело, полицейские проверяют все версии совершения преступления.

Начато операцию по розыску и задержанию злоумышленников, продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

По факту открыто уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Сейчас проверяются все версии совершения преступления.

Напомним, 20 ноября в Донецкой области правоохранители прекратили деятельность подпольной финансовой структуры, с помощью которой, ряд предприятий, в том числе фиктивных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.