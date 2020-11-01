Вадима Бойченко официально переизбрали мэром Мариуполя

Подсчет голосов в городе завершен

Подсчет голосов в городе завершен

Фото: Мариупольский городской совет

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Мариупольскую ТИК.

По итогам голосования, городским головой переизбран Вадим Бойченко с результатом 54005 голосов (64,57%). Его соперника Владимира Клименко поддержали 21611 избирателей (25,84%).

Результаты голосования за остальных кандидатов: Лидия Мугли - 3952 (4,72%), Юлия Башкирова -1413 (1,68%), Михаил Клюев - 834 (0,99%)

Также, согласно предварительным данным, в горсовет проходят 5 партий - "Блок Вадима Бойченко" (41,69%), ОПЗЖ (33,99%), "Партия Шария (7,90%), "Слуга народа" (5,1%) и "Сила людей" (6,2%).

Партии, не прошедшие в городской совет, набрали соответственно: "За Майбутне" - 0,92%, "Европейская солидарность" - 2,44%, "Батькивщина" - 0,78%, "Наш край" - 0,71%, "Удар" - 0,21%.

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