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12 жовтня 2020, 20:58 3

На Донеччині командира підрозділу ЗСУ затримали за незаконне ввезення цигарок із ОРДЛО

12 жовтня 2020, 20:58 3
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Військового затримали при отриманні 15 тисяч гривень неправомірної вигоди
Військового затримали при отриманні 15 тисяч гривень неправомірної вигоди
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Військова прокуратура Донецького гарнізону викрила двох мешканців Авдіївки Донецької області, які діючи у змові, намагалися шляхом систематичного надання неправомірної вигоди військовим службовим особам Збройних Сил України налагодити схему переміщення підакцизних товарів з території, підконтрольної так званій «ДНР».

Про це пише RegioNews з посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

12 жовтня задокументовано переміщення 5 тисяч пачок цигарок з непідконтрольної Україні території та передачу за безперешкодне їх переміщення неправомірної вигоди в сумі 15 тисяч грн командиру одного з підрозділів Збройних Сил України, після чого злочинну діяльність вказаних мешканців Авдіївки припинено.

Зловмисників затримано в порядку ст. 208 КПК України, а гроші і цигарки вилучено.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, спрямовані на з’ясування всіх обставин кримінального провадження та встановлення усіх причетних до його вчинення осіб, готуються повідомлення про підозру та клопотання про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Військовою прокуратурою Донецького гарнізону Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил...

Опубліковано Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил Понеділок, 12 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні ДБР затримало на хабарі чиновника одного із митних постів "Київ-південно-західний" .

Авдіївка військові контрабанда ЗСУ Донецька область сигарети
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