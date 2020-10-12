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12 октября 2020, 20:58 3

На Донетчине командира подразделения ВСУ задержали за незаконный ввоз сигарет из ОРДЛО

12 октября 2020, 20:58 3
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Военного задержали при получении 15 тысяч гривен неправомерной выгоды
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Военная прокуратура Донецкого гарнизона разоблачила двух жителей Авдеевки Донецкой области, которые действуя в сговоре, пытались путем систематического предоставления неправомерной выгоды военным должностным лицам Вооруженных Сил Украины наладить схему перемещения подакцизных товаров с территории, подконтрольной так называемой «ДНР».

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере объединенных сил.

12 октября задокументировано перемещения 5 тысяч пачек сигарет с неподконтрольной Украине территории и передачу за беспрепятственное их перемещение неправомерной выгоды в сумме 15 тысяч грн командиру одного из подразделений Вооруженных Сил Украины, после чего преступная деятельность указанных жителей Авдеевки прекращен.

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, а деньги и сигареты изъяты.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на выяснения всех обстоятельств уголовного производства и установления всех причастных к его совершению лиц, готовятся сообщения о подозрении и ходатайство об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Военной прокуратурой Донецкого гарнизона Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере о'объединенных сил...

Опубликовано Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере овс Понеділок, 12 октября 2020 года.

Напомним, сегодня ГБР задержала на взятке чиновника одного из таможенных постов "Киев-юго-западный" .

Авдеевка военные контрабанда ВСУ Донецкая область сигареты
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