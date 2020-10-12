На Донетчине командира подразделения ВСУ задержали за незаконный ввоз сигарет из ОРДЛО

Военного задержали при получении 15 тысяч гривен неправомерной выгоды

Военного задержали при получении 15 тысяч гривен неправомерной выгоды

Военная прокуратура Донецкого гарнизона разоблачила двух жителей Авдеевки Донецкой области, которые действуя в сговоре, пытались путем систематического предоставления неправомерной выгоды военным должностным лицам Вооруженных Сил Украины наладить схему перемещения подакцизных товаров с территории, подконтрольной так называемой «ДНР».

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере объединенных сил.

12 октября задокументировано перемещения 5 тысяч пачек сигарет с неподконтрольной Украине территории и передачу за беспрепятственное их перемещение неправомерной выгоды в сумме 15 тысяч грн командиру одного из подразделений Вооруженных Сил Украины, после чего преступная деятельность указанных жителей Авдеевки прекращен.

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, а деньги и сигареты изъяты.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на выяснения всех обстоятельств уголовного производства и установления всех причастных к его совершению лиц, готовятся сообщения о подозрении и ходатайство об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, сегодня ГБР задержала на взятке чиновника одного из таможенных постов "Киев-юго-западный" .