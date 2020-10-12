Доба на Донбасі: бойовики обстріляли Авдіївку

Втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає

Втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає

Фото: Facebook

Від початку поточної доби, 12 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, противник здійснив кілька неприцільних пострілів з ручного протитанкового гранатомета та підствольного гранатомета в районі населеного пункту Авдіївка.

На інших ділянках по всій лінії розмежування спостерігається тиша.

У районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС сьогодні розміновано майже 5,5 га території та передано на знищення 71 вибухонебезпечний предмет.

Відновлювальні роботи протягом минулого дня не проводились.

Нагадаємо, минулої доби бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціям ООС.