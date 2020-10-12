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Доба на Донбасі: бойовики обстріляли Авдіївку
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12 жовтня 2020, 18:53 3

Доба на Донбасі: бойовики обстріляли Авдіївку

12 жовтня 2020, 18:53 3
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Втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає
Фото: Facebook
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Від початку поточної доби, 12 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, противник здійснив кілька неприцільних пострілів з ручного протитанкового гранатомета та підствольного гранатомета в районі населеного пункту Авдіївка.

На інших ділянках по всій лінії розмежування спостерігається тиша.

У районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС сьогодні розміновано майже 5,5 га території та передано на знищення 71 вибухонебезпечний предмет.

Відновлювальні роботи протягом минулого дня не проводились.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Понеділок, 12 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, минулої доби бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціям ООС.

Донбас ООС мінування обстріл Авдіївка штаб ДСНС
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