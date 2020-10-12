Доба на Донбасі: бойовики обстріляли Авдіївку
Від початку поточної доби, 12 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Так, противник здійснив кілька неприцільних пострілів з ручного протитанкового гранатомета та підствольного гранатомета в районі населеного пункту Авдіївка.
На інших ділянках по всій лінії розмежування спостерігається тиша.
У районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС сьогодні розміновано майже 5,5 га території та передано на знищення 71 вибухонебезпечний предмет.
Відновлювальні роботи протягом минулого дня не проводились.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Понеділок, 12 жовтня 2020 р.
Нагадаємо, минулої доби бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціям ООС.