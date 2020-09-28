Мер Маріуполя Бойченко зберігає своє крісло уже в першому турі виборів - РЕЙТИНГ

Блок Вадима Бойченка лідирує також в партійному рейтингу на виборах у Маріуполі

Блок Вадима Бойченка лідирує також в партійному рейтингу на виборах у Маріуполі

Фото: ІА "Вчасно"

За даними соціологічних досліджень чинний мер Маріуполя Вадим Бойченко перемагає на виборах міського голови уже в першому турі, а його партія «Блок Вадима Бойченка» має всі шанси сформувати більшість у Маріупольській міській раді.

Про це свідчать дані соціологічної групи "РЕЙТИНГ", пише RegioNews.

Так, у рейтингу партій до міської ради лідирує партія "Блок Вадима Бойченка" - 55,2% голосів. Далі – "Опозиційна платформа – За життя", яку готові підтримати 23,3%. За партію "Слуга народу" могли б віддати свої голоси 5,7%, партію Шарія – 5,5%. Рейтинг інших політичних сил – нижче 3%. Не визначилися – близько 8%.

Серед кандидатів у мери одноосібним лідером є Вадим Бойченко: 72,4% серед тих, хто голосуватиме та визначився із вибором. 11,9% готові підтримати Володимира Клименка, 4,1% - Артура Андрощука, 3,0% – Максима Бородіна. Рейтинг інших – нижчий 2%. Не визначились за кого голосуватимуть близько 7% опитаних.

Нагадаємо, у Херсоні прогнозують два тури виборів мера – РЕЙТИНГ.