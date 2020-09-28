Лікарі готують Балуха до відновлення самостійного дихання - Геращенко

Він вже третій тиждень знаходиться в лікарні після нападу

Він вже третій тиждень знаходиться в лікарні після нападу

Фото: з відкритих джерел

Колишній в'язень Кремля Володимир Балух знаходиться у стабільному стані без погіршень, але до повної свідомості він ще не повернувся.

.