Лікарі готують Балуха до відновлення самостійного дихання - Геращенко
Колишній в'язень Кремля Володимир Балух знаходиться у стабільному стані без погіршень, але до повної свідомості він ще не повернувся.
Про це повідомила нардеп від фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко посилаючись на лікарів Балуха, передає RegioNews.
Вже третій тиждень наш Володя Балух знаходиться в лікарні після злодійського нападу. Новини від лікарів: "Пацієнт стабільний, без погіршення. Повної свідомості ще не має. Починаємо поступово тренувати до самостійного дихання", - написала вона.
Геращенко також зауважила, що Балух зараз мав би активно займатися виборами до Київської облради.
Нагадаємо, вночі 8 вересня, в Україні побили колишнього політв'язня Володимира Балуха.
18 вересня правоохоронці затримали підозрюваного у побитті колишнього політв'язня Володимира Балуха.
Суд 19 вересня обрав покарання у вигляді двох місяців арешту без права внесення застави підозрюваному у нанесенні тяжких травм Балуху.