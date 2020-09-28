Мэр Мариуполя Бойченко сохраняет свое кресло уже в первом туре выборов - РЕЙТИНГ

Блок Вадима Бойченко лидирует также в партийном рейтинге на выборах в Мариуполе

Блок Вадима Бойченко лидирует также в партийном рейтинге на выборах в Мариуполе

Фото: ИА "Вчасно"

По данным социологических исследований действующий мэр Мариуполя Вадим Бойченко побеждает на выборах мэра уже в первом туре, а его партия «Блок Вадима Бойченко» имеет все шансы сформировать большинство в Мариупольском городском совете.

Об этом свидетельствуют данные социологической группы "РЕЙТИНГ", пишет RegioNews.

Так, в рейтинге партий в городской совет лидирует партия "Блок Вадима Бойченко" - 55,2% голосов. Далее – "Оппозиционная платформа – За жизнь", которую готовы поддержать 23,3%. За партию "Слуга народа" могли бы отдать свои голоса 5,7%, партию Шария – 5,5%. Рейтинг других политических сил – ниже 3%. Не определились – около 8%.

Среди кандидатов в мэры единоличным лидером является Вадим Бойченко: 72,4% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. 11,9% готовы поддержать Владимира Клименко, 4,1% - Артура Андрощука, 3,0% – Максима Бородина. Рейтинг других – ниже 2%. Не определились за кого будут голосовать около 7% опрошенных.

Напомним, в Херсоне прогнозируют два тура выборов мэра – РЕЙТИНГ.