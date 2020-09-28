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28 сентября 2020, 15:04 1

Мэр Мариуполя Бойченко сохраняет свое кресло уже в первом туре выборов - РЕЙТИНГ

28 сентября 2020, 15:04 1
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Блок Вадима Бойченко лидирует также в партийном рейтинге на выборах в Мариуполе
Блок Вадима Бойченко лидирует также в партийном рейтинге на выборах в Мариуполе
Фото: ИА "Вчасно"
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По данным социологических исследований действующий мэр Мариуполя Вадим Бойченко побеждает на выборах мэра уже в первом туре, а его партия «Блок Вадима Бойченко» имеет все шансы сформировать большинство в Мариупольском городском совете.

Об этом свидетельствуют данные социологической группы "РЕЙТИНГ", пишет RegioNews.

Так, в рейтинге партий в городской совет лидирует партия "Блок Вадима Бойченко" - 55,2% голосов. Далее – "Оппозиционная платформа – За жизнь", которую готовы поддержать 23,3%. За партию "Слуга народа" могли бы отдать свои голоса 5,7%, партию Шария – 5,5%. Рейтинг других политических сил – ниже 3%. Не определились – около 8%.

Среди кандидатов в мэры единоличным лидером является Вадим Бойченко: 72,4% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. 11,9% готовы поддержать Владимира Клименко, 4,1% - Артура Андрощука, 3,0% – Максима Бородина. Рейтинг других – ниже 2%. Не определились за кого будут голосовать около 7% опрошенных.

Напомним, в Херсоне прогнозируют два тура выборов мэра – РЕЙТИНГ.

выборы партии мэр Донецкая область Мариуполь Кандидат Бойченко Вадим
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