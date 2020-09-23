В ТКГ роз'яснили ідею Фокіна про "міжнародний уряд" на Донбасі

Наразі Росія блокує таке рішення в Раді безпеки ООН

Наразі Росія блокує таке рішення в Раді безпеки ООН

Фото: з відкритих джерел

Ідея створення тимчасової адміністрації на Донбасі не є новою, так само як і ідея про залучення миротворців ООН для урегулювання конфлікту.

Як передає RegioNews, про це в ефірі одного з телеканалів розповів член української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Сергій Гармаш.

"Ідея не нова... Є поняття міжнародних тимчасових адміністрацій. Воно давно обговорюється, і Україна виступала з такою ініціативою з трибуни ООН. Це рішення блокується Росією, яка є членом Ради безпеки. Хоча, на мій погляд, це було б оптимальним варіантом - якщо ми не говоримо про військове звільнення, то хтось повинен створити перехідні умови для можливості проведення там виборів. Хтось повинен закрити кордон", - сказав Гармаш, коментуючи відповідну ідею заступника голови делегації Вітольда Фокіна.

За його словами, згідно з Мінським угодами, Україна отримує кордон тільки після виборів, "але ніде не написано, що міжнародні миротворці не можуть отримати її раніше, щоб провести вибори".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Фокін хоче створити в ОРДЛО тимчасовий уряд.