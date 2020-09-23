Від початку доби на Донбасі зафіксовані польоти двох ворожих безпілотників

Порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування зафіксовано не було

Порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування зафіксовано не було

Від початку поточної доби, 23 вересня, у районах відповідальності наших бригад зафіксовано два порушення домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, у районі населеного пункту Водяне задокументовано прольоти двох ворожих безпілотних літальних апаратів – типу "Квадрокоптер" і "Фантом-4", які перетнули лінію розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби БПЛА ворога були подавлені, що унеможливило їх подальше застосування.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 8 будинків, на 7 об’єктах роботи ще тривають.

Окрім того, саперами ДСНС розміновано понад 6 га території в прифронтовому районі та передано на знищення 82 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 22 вересня, у зонах відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано.