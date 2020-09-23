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23 вересня 2020, 18:34 1

Від початку доби на Донбасі зафіксовані польоти двох ворожих безпілотників

23 вересня 2020, 18:34 1
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Від початку поточної доби, 23 вересня, у районах відповідальності наших бригад зафіксовано два порушення домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, у районі населеного пункту Водяне задокументовано прольоти двох ворожих безпілотних літальних апаратів – типу "Квадрокоптер" і "Фантом-4", які перетнули лінію розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби БПЛА ворога були подавлені, що унеможливило їх подальше застосування.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 8 будинків, на 7 об’єктах роботи ще тривають.

Окрім того, саперами ДСНС розміновано понад 6 га території в прифронтовому районі та передано на знищення 82 вибухонебезпечних предмети.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 23 вересня 2020 р.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 22 вересня, у зонах відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Донбас ООС військова техніка порушення штаб
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