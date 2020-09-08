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В зоні ООС двоє військових підірвалися на міні
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08 вересня 2020, 19:27 4

В зоні ООС двоє військових підірвалися на міні

08 вересня 2020, 19:27 4
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По всій лінії фронту зберігалася "тиша"
По всій лінії фронту зберігалася "тиша"
Фото: flickr
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Від початку доби режим припинення вогню у районі проведення ООС не порушувався, по всій лінії фронту спостерігалася тиша.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Зазначається, що українські військові дотримуються режиму припинення вогню.

Під час проведення інженерних робіт в тилу наших позицій отримали бойове травмування від вибуху міни ПМН-2 двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил”, - повідомили в штабі.

Відомо, що обом воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів, стан їхнього здоров’я задовільний.

На місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗС України”, - йдеться в повідомленні.

Також українські військові спільно з представниками ДСНС продовжують ліквідовувати пожежу на Донбасі, триває гасіння локалізованих осередків пожежі поблизу Світлодарська.

Нагадаємо, доба в ООС: бойовики здійснили поодинокі провокації.

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