Загрози масштабного наступу бойовиків немає - Генштаб

Провокації покликані дискредитувати домовленості ТКГ

Провокації покликані дискредитувати домовленості ТКГ

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Російські окупаційні війська навряд чи могли використовувати час перемир'я для підготовки широкомасштабного наступу на Донбасі. При наявних засобах розвідки непомітно зробити це неможливо.

Як передає RegioNews, про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Сергій Корнійчук в ефірі програми "Свобода слова".

"Щоб вести які-небудь наступальні дії, необхідно створити ударне угруповання, розгорнути артилерію на позиціях, створити запас боєприпасів, пального. Сьогодні при тих засобах розвідки, які у нас є, при тих системах розвідки це приховати неможливо. Мало того, ми сьогодні фіксуємо в їх підрозділах, що знаходяться на передовій, неукомплектованість. Низька зарплата не дозволяє укомплектувати їх", - сказав він.

Начальник Генштабу ЗСУ зазначив, що порушення "тиші" з боку збройних формувань Росії спрямовані на дискредитацію домовленостей Тристоронньої контактної групи.

Їхні провокаційні заходи мають на меті дискредитувати домовленості ТКГ, виставити нас такими, що не спроможні управляти своїми Збройними силами. Щоб таким чином мати право на свої відповідні дії. Але ЗСУ сьогодні показують те, що вони стабільно виконують поставлену задачу і готові до адекватного реагування на всі прояви", - сказав Корнійчук.

За його словами, порушення режиму припинення вогню все ще поодинокі і порушення не є масштабними.

Нагадаємо, 6 вересня у результаті ворожого обстрілу загинув український військовий, а ще один отримав поранення.