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Доба в ООС: бойовики здійснили поодинокі провокації
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08 вересня 2020, 08:16 4

Доба в ООС: бойовики здійснили поодинокі провокації

08 вересня 2020, 08:16 4
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Ситуація залишається стабільною
Ситуація залишається стабільною
Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано поодинокі порушення режиму припинення вогню. Ніхто з українських військових не постраждав.

Як повідомляє RegioNews, про йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

Так, зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета ворог здійснив поодинокі провокативні постріли в бік позицій українських воїнів поблизу населеного пункту Кам’янка, що на Донеччині.

Вогневі провокації противника не несли загрози нашим захисникам. Українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат, внаслідок пострілів, серед особового складу Об’єднаних сил немає", - зазначають в штабі.

Від початку поточної доби, 8 вересня, на ділянках відповідальності наших підрозділів порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

В штабі зазначають, що підрозділи Об’єднаних сил перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які зміни оперативної обстановки та підступні дії противника.

Нагадаємо, добою раніше в зоні проведення ООС зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

ООС ОРДЛО бойовики обстріли військові
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