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09 серпня 2020, 17:27

10 серпня "ДНР" на один день відкриє КПВВ "Єленівка"

09 серпня 2020, 17:27
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Працюватиме КПВВ з 9:00 до 18:00
Працюватиме КПВВ з 9:00 до 18:00
Фото з відкритих джерел
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Для в'їзду в «ДНР» необхідно попередньо отримати дозвіл так званого міжвідомчого штабу. Далі у фейковій республіці люди мають пройти 14-денну обсервацію в облаштованих бойовиками пунктах.

Про це повідомляють підконтрольні бойовикам ЗМІ, пише Regionews з посиланням на ІА "Вчасно".

Виїзд із невизнаної республіки бойовики дозволяють лише при наявності документа про місце реєстрації на підконтрольній Україні території.

Людям, які прибувають з ОРДО, необхідно встановити на телефон додаток "Дій вдома" та пройти 14-денну обсервацію.

Раніше, на один день "Єленівка" була відкрита 17 і 20 липня, а до цього – 13 липня.

Востаннє "Єленівку" відкривали на один день 2 серпня.

ДНР КПВВ кордон бойовики обсервація
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