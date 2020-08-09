10 серпня "ДНР" на один день відкриє КПВВ "Єленівка"
Працюватиме КПВВ з 9:00 до 18:00
Працюватиме КПВВ з 9:00 до 18:00
Для в'їзду в «ДНР» необхідно попередньо отримати дозвіл так званого міжвідомчого штабу. Далі у фейковій республіці люди мають пройти 14-денну обсервацію в облаштованих бойовиками пунктах.
Про це повідомляють підконтрольні бойовикам ЗМІ, пише Regionews з посиланням на ІА "Вчасно".
Виїзд із невизнаної республіки бойовики дозволяють лише при наявності документа про місце реєстрації на підконтрольній Україні території.
Людям, які прибувають з ОРДО, необхідно встановити на телефон додаток "Дій вдома" та пройти 14-денну обсервацію.
Раніше, на один день "Єленівка" була відкрита 17 і 20 липня, а до цього – 13 липня.
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