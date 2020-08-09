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09 августа 2020, 17:27 3

10 августа "ДНР" на один день откроет КПВВ "Еленовка"

09 августа 2020, 17:27 3
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Будет работать КПВВ с 9:00 до 18:00
Будет работать КПВВ с 9:00 до 18:00
Фото из открытых источников
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Для въезда в «ДНР» необходимо предварительно получить разрешение так называемого межведомственного штаба. Далее в фейковой республике люди должны пройти 14-дневную обсервацию в оборудованных боевиками пунктах.

Об этом сообщают подконтрольные боевикам СМИ, пишет Regionews со ссылкой на ИА "Вовремя".

Выезд из непризнанной республики боевики разрешают лишь при наличии документа о месте регистрации на подконтрольной Украине территории.

Людям, которые прибывают с ОРДО, необходимо установить на телефон приложение "Действий дома" и пройти 14-дневную обсервацию.

Ранее на один день "Еленовка" была открыта 17 и 20 июля, а до этого – 13 июля.

В последний раз "Еленовку" открывали на один день 2 августа.

ДНР КПВВ граница боевики обсервация
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