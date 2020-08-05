У Вінниці СБУ проводить обшуки в міському центрі муніципальних систем

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі

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Правоохоронці викрили злочинну схему міського виконкому, по якій мешканці міста платили за комунальні послуги приватній структурі.

Про це повідомляє місцеве видання 20minut.ua, передає RegioNews.

Також з’явилася офіційна інформація від Управління СБУ у Вінницькій області:

За даними видання, в 2013 році чиновники продали комунальний Обчислювальний центр житлово-комунального господарства приватному Центру муніципальних систем управління, а також його нерухоме майно.

Офіційно комунальне підприємство припинило свою діяльність 30 жовтня 2013 року.

У 2012 році КП-ОЦ ЖКГ став співзасновником проекту pay.vn.ua, за допомогою якого жителі Вінниці сплачують комунальні послуги онлайн. Сьогодні на цьому сайті стоїть копірайт ТОВ "Центр муніципальних систем управління”, - пише видання.

Журналісти стверджують, що таким чином, мешканці міста платять за комунальні послуги цій приватній структурі, що призводить до втрат державного бюджету. По цій справы СБУ проводить обшуки.

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з забороною займати посади і конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Харківщині СБУ викрила багатомільйонні розкрадання бюджетних коштів. Учасники оборудки привласнили гроші, виділені на будівництво амбулаторій.