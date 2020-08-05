19:47  05 серпня
Держава не виділятиме гроші на пам'ятник космонавту Каденюку - Офіс президента
19:21  05 серпня
У Черкасах невідомі обіцяють грошові винагороди учасникам АТО від імені мера Бондаренка
18:05  05 серпня
В зоні ООС зафіксували один обстріл з боку противника
UA | RU
UA | RU
05 серпня 2020, 15:36 8

У Вінниці СБУ проводить обшуки в міському центрі муніципальних систем

05 серпня 2020, 15:36 8
Читайте также на русском языке
Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі
Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі
Фото: скріншот відео
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили злочинну схему міського виконкому, по якій мешканці міста платили за комунальні послуги приватній структурі.

Про це повідомляє місцеве видання 20minut.ua, передає RegioNews.

Також з’явилася офіційна інформація від Управління СБУ у Вінницькій області:

За даними видання, в 2013 році чиновники продали комунальний Обчислювальний центр житлово-комунального господарства приватному Центру муніципальних систем управління, а також його нерухоме майно.

Офіційно комунальне підприємство припинило свою діяльність 30 жовтня 2013 року.

У 2012 році КП-ОЦ ЖКГ став співзасновником проекту pay.vn.ua, за допомогою якого жителі Вінниці сплачують комунальні послуги онлайн. Сьогодні на цьому сайті стоїть копірайт ТОВ "Центр муніципальних систем управління”, - пише видання.

Журналісти стверджують, що таким чином, мешканці міста платять за комунальні послуги цій приватній структурі, що призводить до втрат державного бюджету. По цій справы СБУ проводить обшуки.

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з забороною займати посади і конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Харківщині СБУ викрила багатомільйонні розкрадання бюджетних коштів. Учасники оборудки привласнили гроші, виділені на будівництво амбулаторій.

обшук кримінал СБУ Вінниця комунальні послуги корупція
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Сєвєродонецьку представили керівника військово-цивільної адміністрації
05 серпня 2020, 15:06
На Харківщині СБУ викрила багатомільйонні розкрадання бюджетних коштів
05 серпня 2020, 10:22
У Харківській області затримали військового, що торгував зброєю
05 серпня 2020, 09:00
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
Всі відео »
Голова Харківської ОДА про вибори: Володимир Зеленський захоплений процесом визначення кандидатів у мери
Обманні маневри та партизанська агітація. Як у Черкасах готуються до місцевих виборів
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »