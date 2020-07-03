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03 липня 2020, 14:56 5

На Харківщині місцеві жителі продавали бойовикам "ДНР" дипломи українських вишів

03 липня 2020, 14:56 5
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Бойовики використовували підроблені дипломи для просування по службі
Бойовики використовували підроблені дипломи для просування по службі
Фото: СБУ
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Співробітники Служби безпеки України викрили групу жителів Харківського та Київського регіонів, які виготовляли підроблені дипломи українських вузів і продавали їх бойовикам "ДНР".

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Клієнтами зловмисників були учасники незаконних збройних формувань, які використовували підробки для просування по службі та отримання фейкових офіцерських звань", - йдеться в повідомленні.

Організатори "схеми" розробили спеціальні сайти, де клієнти робили замовлення. Оплачували товар через електронні перекази. Після виготовлення документи поштою відправляли в окуповані райони Донецької області через тимчасово підконтрольні окупантам ділянки українського кордону.

Учасники групи використовували при виготовленні фальшивок номери справжніх дипломів, виданих раніше.

Щомісяця зловмисники виготовляли та збували майже сотню підроблених дипломів. Вартість одного становила в середньому 500 доларів, залежно від рівня вузу", - повідомили правоохоронці.

Слідчі СБУ затримали одного з учасників злочинної групи у поштовому відділенні в райцентрі на Харківщині під час відправки підробленого диплома для бойовика артилерійської бригади терористів "ДНР".

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що до керівників мерії Українки в Обухівському районі Київської області прийшли з обшуками співробітники Служби безпеки України.

СБУ бойовики ДНР диплом Харківська область
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