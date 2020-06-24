Зведенння ООС: три обстріли, поранених немає

Втрати противника уточнюються

Втрати противника уточнюються

Сьогодні на Донбасі збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські збройні формування відкривали вогонь по оборонних укріпленнях наших захисників на підступах до Широкиного.

Ворог застосував 82-х мм міномети, великокаліберні кулемети, станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети. Під прицілом гранатометів різних систем та стрілецької зброї опинилися й околиці Старогнатівки.

Пізніше, загарбники здійснили обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по оборонцях Хутору Вільний, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Нагадаємо, на Донбасі за минулу добу різко скоротилася кількість обстрілів з боку бойовиків.