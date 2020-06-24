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Сводка ООС: три обстрела, раненых нет
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24 июня 2020, 19:06 2

Сводка ООС: три обстрела, раненых нет

24 июня 2020, 19:06 2
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Потери противника уточняются
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Сегодня на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" российские вооруженные формирования открывали огонь по оборонительным укреплениям наших защитников на подступах к Широкиному.

Враг применил 82-х мм минометы, крупнокалиберные пулеметы, станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы. Под прицелом гранатометов различных систем и стрелкового оружия оказались и окрестности Старогнатовки.

Позже, захватчики осуществили обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Хутора Свободный в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север".

Напомним, на Донбассе за минувшие сутки резко сократилось количество обстрелов со стороны боевиков.

Донбасс Донецкая область Луганская область Донецк Луганщина война обстрелы ООС РФ
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