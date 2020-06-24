Сводка ООС: три обстрела, раненых нет

Потери противника уточняются

Потери противника уточняются

Сегодня на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" российские вооруженные формирования открывали огонь по оборонительным укреплениям наших защитников на подступах к Широкиному.

Враг применил 82-х мм минометы, крупнокалиберные пулеметы, станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы. Под прицелом гранатометов различных систем и стрелкового оружия оказались и окрестности Старогнатовки.

Позже, захватчики осуществили обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Хутора Свободный в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север".

Напомним, на Донбассе за минувшие сутки резко сократилось количество обстрелов со стороны боевиков.