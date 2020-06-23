Ситуація на Донбасі: бойовики двічі за день порушили "тишу"
За поточну добу збройні формування РФ два рази порушили режим припинення вогню. Втрат в лавах Об'єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу немає.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики обстріляли українські позиції поблизу Орехово. Окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
Після обіду проросійські бойовики активізувалися в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", недалеко від Водяного. Під час обстрілу вони використовували автоматичні станкові гранатомети.
На ділянках розведення №1, №2 і №3 режим "тиші" дотримувався.
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - резюмували в штабі.
Нагадаємо, станом на вчорашній вечір, повідомлялося про десять обстрілів і одного пораненого.