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Ситуація на Донбасі: бойовики двічі за день порушили "тишу"
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23 червня 2020, 18:18 8

Ситуація на Донбасі: бойовики двічі за день порушили "тишу"

23 червня 2020, 18:18 8
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Втрат серед українських захисників немає
Втрат серед українських захисників немає
Фото: з відкритих джерел
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За поточну добу збройні формування РФ два рази порушили режим припинення вогню. Втрат в лавах Об'єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу немає.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики обстріляли українські позиції поблизу Орехово. Окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Після обіду проросійські бойовики активізувалися в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", недалеко від Водяного. Під час обстрілу вони використовували автоматичні станкові гранатомети.

На ділянках розведення №1, №2 і №3 режим "тиші" дотримувався.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - резюмували в штабі.

Нагадаємо, станом на вчорашній вечір, повідомлялося про десять обстрілів і одного пораненого.

ОРДЛО Донбас бойовики обстріли поранення
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