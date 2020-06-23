Зведення ООС: від початку доби обстрілів не зафіксовано

Минулої доби ворог порушив режим припинення вогню 16 разів, одного військового поранили

Минулої доби ворог порушив режим припинення вогню 16 разів, одного військового поранили

Ворог активно застосовував при цьому заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 та 82 мм, протитанкові ракетні комплекси, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Переважна більшість порушень режиму припинення вогню були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Відтак, з артилерійських систем калібру 122 мм противник обстріляв українських захисників неподалік Оріхового, а згодом – зі 120-ти мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

По оборонцях населеного пункту Попасна ворог задіяв станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а от по захисникам Новозванівки випустив 36 мін зі 120-ти мм мінометів.

По опорних пунктах поблизу Хутору Вільний агресор тричі відкривав вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Біля Новотошківського та Катеринівки окупанти застосували 120-мм міномети. Окрім цього, останній населений пункт обстріляли ще й з гранатометів, а по позиціях неподалік Новгородського загарбники задіяли міномети 82 калібру.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Широкиного окупанти обстріляли опорні пункти Об’єднаних сил використавши протитанкові ракетні комплекси "Корнет" калібру 152 мм. Ракета потрапила у верхню частину щогли зі стаціонарною спостережною камерою СММ ОБСЄ і вивела з ладу обладнання.

У вечірній час противник активізувався поблизу Павлополя, де вів вогонь зі 120-ти мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік Новомихайлівки агресор застосував міномети калібру 82 мм. Крім того, обстріли з гранатометів та великокаліберних кулеметів зафіксовано у передмісті Мар’їнки та Старогнатівки.

За даними розвідки, 22 червня наші захисники знищили двох та поранили трьох загарбників.

Нагадаємо, на вечір учорашньої доби повідомлялося про десять обстрілів та одного пораненого.