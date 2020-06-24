Ситуація на Донбасі: доба пройшла без втрат, кількість обстрілів різко знизилася

Українські війська відкривали вогонь у відповідь

Українські війська відкривали вогонь у відповідь

Фото: з відкритих джерел

На Донбасі за минулу добу різко скоротилася кількість обстрілу з боку бойовиків - було зафіксовано лише 4 обстріли. Втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає.

Як передає RegioNews, про це повідомляє штаб ООС.

При порушенні "тиші" окупаційні війська застосовували гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.

Обстріли велися поблизу населених пунктів: Оріхово, Луганське неподалік Павлополя і біля Водяного. Українським військам довелося відкривати вогонь у відповідь, щоб бойовики припинили свою активність.

Від початку середи, 24 червня, зафіксовані 3 випадки порушення режиму припинення вогню. Російські збройні формування обстрілювали українські позиції біля Широкіного, Хутора Вільного, Старогнатовки.

Були використані для цього міномети калібру 82 мм, протитанкові гранатомети і кулемети.

Як зазначають у штабі, українські підрозділи рішуче придушили активність противника. За поточну добу втрат у лавах Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Нагадаємо, добою раніше, повідомлялося про десять обстрілів і одного пораненого.