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24 червня 2020, 08:19 4

Ситуація на Донбасі: доба пройшла без втрат, кількість обстрілів різко знизилася

24 червня 2020, 08:19 4
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Українські війська відкривали вогонь у відповідь
Українські війська відкривали вогонь у відповідь
Фото: з відкритих джерел
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На Донбасі за минулу добу різко скоротилася кількість обстрілу з боку бойовиків - було зафіксовано лише 4 обстріли. Втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає.

Як передає RegioNews, про це повідомляє штаб ООС.

При порушенні "тиші" окупаційні війська застосовували гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.

Обстріли велися поблизу населених пунктів: Оріхово, Луганське неподалік Павлополя і біля Водяного. Українським військам довелося відкривати вогонь у відповідь, щоб бойовики припинили свою активність.

Від початку середи, 24 червня, зафіксовані 3 випадки порушення режиму припинення вогню. Російські збройні формування обстрілювали українські позиції біля Широкіного, Хутора Вільного, Старогнатовки.

Були використані для цього міномети калібру 82 мм, протитанкові гранатомети і кулемети.

Як зазначають у штабі, українські підрозділи рішуче придушили активність противника. За поточну добу втрат у лавах Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Нагадаємо, добою раніше, повідомлялося про десять обстрілів і одного пораненого.

Донбас ОРДЛО бойовики обстріли поранення
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