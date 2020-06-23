Сводка ООС: с начала суток обстрелов не зафиксировано
Враг активно применял при этом запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Подавляющее большинство нарушений режима прекращения огня были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север".
Следовательно, из артиллерийских систем калибра 122 мм противник обстрелял украинских защитников неподалеку Орехового, а впоследствии – со 120-ти мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Против защитников населенного пункта Попасная враг задействовал станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а вот по защитникам Новозвановки выпустил 36 мин из 120-ти мм минометов.
По опорным пунктам вблизи Хутора Свободный агрессор трижды открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
У Новотошковского и Катериновки оккупанты применили 120-мм минометы. Кроме этого, последний населенный пункт обстреляли с гранатометов, а по позициям неподалеку Новгородского захватчики задействовали минометы 82 калибра.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", неподалеку Широкиного оккупанты обстреляли опорные пункты Объединенных сил использовав противотанковые ракетные комплексы "Корнет" калибра 152 мм. Ракета попала в верхнюю часть мачты со стационарной наблюдательной камерой СММ ОБСЕ и вывела из строя оборудования.
В вечернее время противник активизировался вблизи Павлополя, где вел огонь из 120-ти мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Новомихайловки агрессор применил минометы калибра 82 мм. Кроме того, обстрелы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов зафиксированы в пригороде Марьинки и Старогнатовки.
По данным разведки, 22 июня наши защитники уничтожили двух и ранили трех захватчиков.
Зведення станом на 07:00 23 червня 2020 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення 22 червня збройні формування...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Понеділок, 22 червня 2020 р.
Напомним, на вечер вчерашней суток сообщалось о десяти обстрелов и одного раненого.