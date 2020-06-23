Сводка ООС: с начала суток обстрелов не зафиксировано

За прошедшие сутки враг нарушил режим прекращения огня 16 раз, одного военного ранили

За прошедшие сутки враг нарушил режим прекращения огня 16 раз, одного военного ранили

Враг активно применял при этом запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Подавляющее большинство нарушений режима прекращения огня были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север".

Следовательно, из артиллерийских систем калибра 122 мм противник обстрелял украинских защитников неподалеку Орехового, а впоследствии – со 120-ти мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Против защитников населенного пункта Попасная враг задействовал станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а вот по защитникам Новозвановки выпустил 36 мин из 120-ти мм минометов.

По опорным пунктам вблизи Хутора Свободный агрессор трижды открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

У Новотошковского и Катериновки оккупанты применили 120-мм минометы. Кроме этого, последний населенный пункт обстреляли с гранатометов, а по позициям неподалеку Новгородского захватчики задействовали минометы 82 калибра.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", неподалеку Широкиного оккупанты обстреляли опорные пункты Объединенных сил использовав противотанковые ракетные комплексы "Корнет" калибра 152 мм. Ракета попала в верхнюю часть мачты со стационарной наблюдательной камерой СММ ОБСЕ и вывела из строя оборудования.

В вечернее время противник активизировался вблизи Павлополя, где вел огонь из 120-ти мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Новомихайловки агрессор применил минометы калибра 82 мм. Кроме того, обстрелы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов зафиксированы в пригороде Марьинки и Старогнатовки.

По данным разведки, 22 июня наши защитники уничтожили двух и ранили трех захватчиков.

Напомним, на вечер вчерашней суток сообщалось о десяти обстрелов и одного раненого.