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Сводка ООС: с начала суток обстрелов не зафиксировано
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23 июня 2020, 08:28 4

Сводка ООС: с начала суток обстрелов не зафиксировано

23 июня 2020, 08:28 4
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Враг активно применял при этом запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Подавляющее большинство нарушений режима прекращения огня были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север".

Следовательно, из артиллерийских систем калибра 122 мм противник обстрелял украинских защитников неподалеку Орехового, а впоследствии – со 120-ти мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Против защитников населенного пункта Попасная враг задействовал станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а вот по защитникам Новозвановки выпустил 36 мин из 120-ти мм минометов.

По опорным пунктам вблизи Хутора Свободный агрессор трижды открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

У Новотошковского и Катериновки оккупанты применили 120-мм минометы. Кроме этого, последний населенный пункт обстреляли с гранатометов, а по позициям неподалеку Новгородского захватчики задействовали минометы 82 калибра.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", неподалеку Широкиного оккупанты обстреляли опорные пункты Объединенных сил использовав противотанковые ракетные комплексы "Корнет" калибра 152 мм. Ракета попала в верхнюю часть мачты со стационарной наблюдательной камерой СММ ОБСЕ и вывела из строя оборудования.

В вечернее время противник активизировался вблизи Павлополя, где вел огонь из 120-ти мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Новомихайловки агрессор применил минометы калибра 82 мм. Кроме того, обстрелы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов зафиксированы в пригороде Марьинки и Старогнатовки.

По данным разведки, 22 июня наши защитники уничтожили двух и ранили трех захватчиков.

Зведення станом на 07:00 23 червня 2020 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення 22 червня збройні формування...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Понеділок, 22 червня 2020 р.

Напомним, на вечер вчерашней суток сообщалось о десяти обстрелов и одного раненого.

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Сводка ООС: десять обстрелов за сутки
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