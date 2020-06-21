Сенцов, Соболев и Жадан поехали на линию разграничения

Кинорежиссер, политик и писатель хотят пообщаться с военными на Донбассе

Кинорежиссер, политик и писатель хотят пообщаться с военными на Донбассе

Реальное состояние дел на войне имеет небольшое отношение к тому, что пишут в новостях, но эту правду надо знать, объяснил цель визита Олег Сенцов.

О своем визите сам Сенцов рассказал на странице в сети Facebook.

Кинорежиссер, писатель, бывший узник Кремля Олег Сенцов, писатель Сергей Жадан и журналист и депутат предыдущего созыва Егор Соболев хотят воочию увидеть, что происходит на линии фронта.

... реальное состояние на войне имеет небольшое отношение к тому, что пишут в новостях, но эту правду надо знать. Сегодня мы вместе с Сергеем Жаданом и Егором Соболевым приехали сюда, чтобы поблагодарить тех, кто защищает нашу страну и поговорить о важном", - написал Сенцов.

Я уже несколько раз посещал линию столкновения, но делал это неофициально, не писал об этом, и не постил фото, потому что не... Опубликовано Oleg Sentsov Неділя, 21 июня 2020 г.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе зафиксировали 28 обстрелов, ранены трое военных. От начала текущих суток зафиксировано 4 случая нарушения режима прекращения огня.