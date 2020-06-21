Максим Степанов відвідає Львівщину і Закарпаття
Ці два регіони – серед лідерів за кількістю інфікованих коронавірусом
Ці два регіони – серед лідерів за кількістю інфікованих коронавірусом
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов з робочим візитом відвідає Львівську та Закарпатську області
Про це пише RegioNews з посиланням на Офіс президента України.
Максим Степанов детально вивчить ситуацію в областях та заслухає пропозиції місцевої влади.
Міністр зазначив, що ситуація із захворюваністю на Закарпатті викликає занепокоєння. Він не виключає, що цьому регіону доведеться готуватися до запровадження додаткових обмежень.
Додаткові обмеження попередньо планують запровадити на один тиждень.
Нагадаємо, станом на 21 червня в Україні від коронавірусу померло вже понад тисячу людей.
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