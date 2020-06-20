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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
20 червня 2020, 18:10 1

На Луганщині затримали колишнього військового за підготовку терактів

20 червня 2020, 18:10 1
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У 2018-2019 роках він проходив службу в зоні ООС
У 2018-2019 роках він проходив службу в зоні ООС
Фото: прокуратура
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Колишній військовий Збройних сил України планував підірвати декілька об’єктів військової інфраструктури та транспортного сполучення в Луганській області.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, він мав на меті перейти лінію розмежування та влаштуватися на службу до окупаційної адміністрації РФ в Луганській області.

Громадянин планував вчинити підрив декількох об’єктів військової інфраструктури та транспортного сполучення. З цією метою він встановив вибухові пристрої біля будівлі 59-го військового госпіталю у м. Сєвєродонецьку, в якому перебуває близько 170 осіб з числа хворих військовослужбовців та медичного персоналу", - йдеться в повідомленні.

Також підозрюваний заклав вибухівку на ділянці колії у м. Рубіжне, де проводиться розвантаження військової техніки.

Його викрито та затримано, а вибухівку відшукано та вилучено. Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, вживаються заходи щодо встановлення всіх обставин злочину", - додали в прокуратурі.

Нагадаємо, 16 червня командира українського бойового корабля викрили при передачі інформації спецслужбам РФ

теракт військові ЗСУ Луганська область
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