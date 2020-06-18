У Чернігові авто нардепа від ОПЗЖ Рабиновича закидали яйцями

Поліція затримала більше десяти учасників події

Поліція затримала більше десяти учасників події

Фото: Нацполіція

18 червня під час візиту до Чернігова народного депутата від ОПЗЖ Вадима Рабиновича група осіб намагалася перекрити рух його автомобілю і закидала машину яйцями.

Про це повідомляє Нацполіція Чернігівської області, передає RegioNews.

Під час спроби поліцейських припинити сутичку в їх сторону розпилили сльозоточивий газ.

Були затримали близько десятка учасників сутички та доставили їх до Чернігівського відділу поліції для надання свідчень. Нині триває процес затримання інших активних учасників", - йдеться в повідомленні.

Також за даним фактом відкрите кримінальне провадження.

За словами активістів, Рабинович перебував за кермом авто і рухався по зеленій зоні. Саме тому вони спробували заблокувати його рух, щоб поліція оформила протокол.

Поліція, замість того, щоб зупинити машини, які рухались по зеленій зоні, вони дали їм проїхати і поїхати по своїх справах", - сказав керівник чернігівського штабу "Нацкорпусу" Олесандр Тарнавський.

Сам Рабинович у Facebook заявив, що перебуває у Чернігові, і що група радикалів закидала його автомобіль "продуктами сільського господарства".

Нагадаємо, суд зобов'язав прокуратуру відкрити справу проти депутатів ОПЗЖ за фактом поїздки до Москви та зустрічі із керівництвом Російської Федерації.