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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
18 червня 2020, 15:23 22

У Чернігові авто нардепа від ОПЗЖ Рабиновича закидали яйцями

18 червня 2020, 15:23 22
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Поліція затримала більше десяти учасників події
Поліція затримала більше десяти учасників події
Фото: Нацполіція
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18 червня під час візиту до Чернігова народного депутата від ОПЗЖ Вадима Рабиновича група осіб намагалася перекрити рух його автомобілю і закидала машину яйцями.

Про це повідомляє Нацполіція Чернігівської області, передає RegioNews.

Під час спроби поліцейських припинити сутичку в їх сторону розпилили сльозоточивий газ.

Були затримали близько десятка учасників сутички та доставили їх до Чернігівського відділу поліції для надання свідчень. Нині триває процес затримання інших активних учасників", - йдеться в повідомленні.

Також за даним фактом відкрите кримінальне провадження.

За словами активістів, Рабинович перебував за кермом авто і рухався по зеленій зоні. Саме тому вони спробували заблокувати його рух, щоб поліція оформила протокол.

Поліція, замість того, щоб зупинити машини, які рухались по зеленій зоні, вони дали їм проїхати і поїхати по своїх справах", - сказав керівник чернігівського штабу "Нацкорпусу" Олесандр Тарнавський.

Сам Рабинович у Facebook заявив, що перебуває у Чернігові, і що група радикалів закидала його автомобіль "продуктами сільського господарства".

Нагадаємо, суд зобов'язав прокуратуру відкрити справу проти депутатів ОПЗЖ за фактом поїздки до Москви та зустрічі із керівництвом Російської Федерації.

зіткнення авто Чернігівська область Вадим Рабінович
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