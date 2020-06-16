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16 червня 2020, 18:07 3

Бойовики обстріляли житловий сектор Авдіївки, поранена мирна жителька

16 червня 2020, 18:07 3
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Стан здоров'я потерпілої - задовільний
Стан здоров'я потерпілої - задовільний
Фото: Facebook/Bogdan Taranin
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Бойовики обстріляли житлові квартали на околиці Авдіївки Донецької області.

Російські окупанти відкрили вогонь з напряму селища Яковлівка, повідомляє штаб операції Об'єднаних сил, пише RegioNews.

Українською стороною Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування встановлено, що відстань і напрямок, звідки вівся обстріл, чітко вказують на причетність російсько-окупаційних військ до даного злочину", – підкреслили в штабі ООС.

В результаті обстрілу бойовиків мінно-вибухову травму і сліпе осколкове поранення поперекового відділу спини у дворі власного будинку отримала мирна мешканка. Її доставили в реанімацію Авдіївської центральної міської лікарні, де надали необхідну медичну допомогу. Стан її здоров'я задовільний.

Нагадаємо, сьогодні бойовики обстріляли з заборонених мінометів Кримське і Оріхово.

Донбас Авдіївка терористи обстріли поранення Донецька область
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