Бойовики обстріляли житловий сектор Авдіївки, поранена мирна жителька

Стан здоров'я потерпілої - задовільний

Стан здоров'я потерпілої - задовільний

Фото: Facebook/Bogdan Taranin

Російські окупанти відкрили вогонь з напряму селища Яковлівка, повідомляє штаб операції Об'єднаних сил, пише RegioNews.

Українською стороною Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування встановлено, що відстань і напрямок, звідки вівся обстріл, чітко вказують на причетність російсько-окупаційних військ до даного злочину", – підкреслили в штабі ООС.

В результаті обстрілу бойовиків мінно-вибухову травму і сліпе осколкове поранення поперекового відділу спини у дворі власного будинку отримала мирна мешканка. Її доставили в реанімацію Авдіївської центральної міської лікарні, де надали необхідну медичну допомогу. Стан її здоров'я задовільний.

Нагадаємо, сьогодні бойовики обстріляли з заборонених мінометів Кримське і Оріхово.