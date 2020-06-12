Біля генконсульства Росії у Львові з'явився бігборд з емблемою СБУ

Борд з`явився саме в той день, коли Росія відзначає своє державне свято - День Росії

Борд з`явився саме в той день, коли Росія відзначає своє державне свято - День Росії

Сьогодні, 12 червня, у Львові біля генконсульства Росії з'явився бігборд з емблемою контррозвідки Служби безпеки України.

Фото бігборда опублікувало ГО "Варта-1", пише RegioNews. Символічно, що бігборд з`явився перед Генконсульством саме 12 червня. В цей день Росія відзначає свято, яке називається "День Росії". 12 червня 1990 року було прийнято Декларацію про державний суверенітет РРФСР 1990. Спочатку в Росії цей день вважали Днем незалежності, але згодом перейменували. Нагадаємо, вчора стало відомо, що навпроти консульства Росії у Харкові з`явився мурал з гербом контррозвідки України.

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