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12 червня 2020, 12:00 14

Біля генконсульства Росії у Львові з'явився бігборд з емблемою СБУ

12 червня 2020, 12:00 14
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Борд з`явився саме в той день, коли Росія відзначає своє державне свято - День Росії
Борд з`явився саме в той день, коли Росія відзначає своє державне свято - День Росії
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Сьогодні, 12 червня, у Львові біля генконсульства Росії з'явився бігборд з емблемою контррозвідки Служби безпеки України.

Фото бігборда опублікувало ГО "Варта-1", пише RegioNews.

Символічно, що бігборд з`явився перед Генконсульством саме 12 червня.

В цей день Росія відзначає свято, яке називається "День Росії". 12 червня 1990 року було прийнято Декларацію про державний суверенітет РРФСР 1990. Спочатку в Росії цей день вважали Днем незалежності, але згодом перейменували.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що навпроти консульства Росії у Харкові з`явився мурал з гербом контррозвідки України.

Львів Львівщина СБУ герб РФ Росія консульство
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