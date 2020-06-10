КПВВ на Донбасі: за кілька годин до відкриття утворилися черги

Об 11:00 відновлюють роботу контрольно-пропускні пункти біля "Маріїнки" і "Станиці Луганської"

Об 11:00 відновлюють роботу контрольно-пропускні пункти біля "Маріїнки" і "Станиці Луганської"

Фото: mvs.gov.ua

На контрольних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі біля "Маріїнки" і "Станиці Луганської" з 6 ранку збираються бажаючі перетнути лінію розмежування. У чергах знаходяться близько 135 осіб і 55 транспортних засобів, серед них є діти і літні люди.

Як передає RegioNews, про це повідомили в Держприкордонслужбі.

11:00, відповідно до наказу командувача ООС, поновлюється пропуск через лінію розмежування у КПВВ "Маріїнка" і "Станиця Луганська". Зараз у зазначених КПВВ достатню кількість присутніх змін прикордонних нарядів, готових готові до відновлення пропускних операцій", - йдеться в повідомленні.

Пріоритет на пропуск буде надаватися громадянам за наявності причин соціально-гуманітарного характеру, а також особам, які їдуть для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні.

Не виключено, що бойовики будуть відмовляти у пропуску особам, які будуть перетинати лінію розмежування з боку підконтрольної української влади території. Щоб не виникало скупчень осіб і транспорту в так званій сірій зоні, пропуск осіб сьогодні буде здійснюватися поступово", - йдеться в повідомленні.

Пропуск 10 червня буде здійснюватися з 11:00 до 14:00. З міркувань безпеки за півгодини до завершення зазначеного часу допуск осіб на територію КПВВ для перетину лінії розмежування буде суттєво обмежений.

Раніше повідомлялося, що "ЛНР" не планує відкривати контрольний пункт в'їзду-виїзду в Станиці Луганській.