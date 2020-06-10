КПВВ на Донбассе: за несколько часов до открытия образовались очереди

В 11:00 возобновляют работу контрольно-пропускные пункты возле "Марьинки" и "Станица Луганская"

В 11:00 возобновляют работу контрольно-пропускные пункты возле "Марьинки" и "Станица Луганская"

Фото: mvs.gov.ua

На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе возле "Марьинки" и "Станица Луганская" с 6 утра собираются желающие пересечь линию разграничения. В очередях находятся около 135 человек и 55 транспортных средств, реди них есть дети и пожилые люди.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Госпогранслужбе.

В 11:00, согласно приказу командующего ООС, возобновляется пропуск через линию разграничения в КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская". Сейчас в указанных КПВВ достаточное количество присутствующих смен пограничных нарядов, готовых готовы к возобновлению пропускных операций", - говорится в сообщении.

Приоритет на пропуск будет предоставляться гражданам при наличии причин социально-гуманитарного характера, а также лицам, которые едут для участия во внешнем независимом оценивании.

Не исключено, что боевики будут отказывать в пропуске лицам, которые будут пересекать линию разграничения со стороны подконтрольной украинской власти территории. Чтобы не возникало скоплений лиц и транспорта в так называемой серой зоне, пропуск лиц сегодня будет осуществляться постепенно", - говорится в сообщении.

Пропуск 10 июня будет осуществляться с 11:00 до 14:00. Из соображений безопасности за полчаса до завершения указанного времени допуск лиц на территорию КПВВ для пересечения линии разграничения будет существенно ограничен.

Ранее сообщалось, что "ЛНР" не планирует открывать контрольный пункт въезда-выезда в Станице Луганской.